GIOVANISSIMI PROVINCIALI. Novoli si conferma squadra rivelazione

Nel girone A c’è una nuova capolista: si tratta dell’Avane che, battendo 3-1 il Giovani Fucecchio, ha superato in vetta il Certaldo, fermato sul 3-3 dal Club Sportivo Firenze. La Sancascianese non va oltre l’1-1 sul campo del Montaione. Le due squadre, viola il Certaldo e giallo verdi la Sancascianese, sono state raggiunte al secondo posto dal Firenze Ovest che ha travolto 10-0 l’Eurocalcio. Al momento comanda l’Avane con un punto sul trittico composto da Firenze Ovest, Certaldo e Sancascianese, quest’ultima unica a dover ancora effettuare il riposo.

Nel girone B in testa c’è sempre il Novoli che nel weekend ha espugnato per 5-1 il campo del Bagno a Ripoli. Gli arancio blù del Novoli conservano il +2 sulla Virtus Rifredi, a sua volta vittoriosa 5-0 contro la Ludus 90. Ricordiamo che Virtus Rifredi e Novoli si incontreranno all’ultima giornata, per una sfida che, se la situazione nel frattempo rimarrà invariata, deciderà a tutti gli effetti le sorti del campionato. Terza la Sancat che, dopo aver perso lo scontro diretto col Novol,i è tornata a vincere 3-0 sul Pelago, ma ha una distanza di quattro punti dalla vetta.