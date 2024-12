Giovanissimi regionali elite. La Sestese aggancia il Tau al vertice

Colpo di scena in testa al campionato Giovanissimi Regionali Elite. La capolista Tau Altopascio non è andata oltre l’1-1 sul campo dello Scandicci, facendosi agganciare dalla Sestese. La squadra di Sesto Fiorentino ha travolto 6-1 il San Miniato dimostrando di avere un attacco che fa paura a tutti. Coppia al vertice per un campionato dalle mille emozioni, dietro alla quale troviamo il Fucecchio che regola 4-0 il Capezzano e si posiziona a -4 dal vertice. Appena fuori dal podio, al quarto posto, il Csl Prato che ha sbancato per 2-1 il campo dell’Aquila Montevarchi.

Nessuna novità nelle ultime tre posizioni: hanno perso la Settignanese, 2-0 sul campo dell’Academy Livorno; il Capostrada, 3-1 in casa dell’Affrico; la Lastrigiana, sempre 3-1 nello scontro diretto con lo Sporting Cecina. Quest’ultima ha superato il già citato Capezzano e la Floria, sconfitta 2-1 dalla Cattolica Virtus. Tre punti importanti conquistati dalle fiorentine Affrico e Cattolica Virtus che stanno risalendo la classifica. La prima classificata si laurea campione della Toscana e prende parte alle finali nazionali di categoria per conquistare lo scudetto.