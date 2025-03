Giovanissimi Regionali Elite. Sestese in fuga: Tau e Montevarchi frenate

A cinque giornate dal termine del campionato Giovanissimi Regionali Elite frenano Tau Altopascio e Montevarchi, la Sestese va in fuga. La classifica sembra avere una squadra che si impone su tutti: la Sestese non ha difficoltà a vincere 5-1 sul campo di una Settignanese ormai condannata alla retrocessione. Nonostante il rilancio nelle ultime uscite, Tau e Aquila Montevarchi perdono punti pesanti: entrambe pareggiano 2-2. Il Tau Altopascio in casa contro la Floria è bloccato dai fiorentini; il Montevarchi pareggia in trasferta contro la validissima Cattolica Virtus. Adesso la capolista Sestese è a +6, ma non deve distrarsi in vista dello scontro al vertice Sestese-Tau, l’ultima spiaggia per riaprire il discorso . Il San Miniato conserva la quarta posizione vincendo 2-0 col Csl Prato. Al quinto posto lo Scandicci con un bel successo in trasferta contro la Lastrigiana, agganciata dal Capezzano Pianore che pareggia 1-1 contro l’Academy Livorno. Pari a reti bianche tra Affrico e Sporting Cecina. Il Capostrada penultimo perde nettamente 4-0 contro il Fucecchio e resta a -4 dalla salvezza.

F. Que.