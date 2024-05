Giovanissimi regionali. La Maceratese sfiora il titolo. Successo del Villa San Marino

Davanti a circa 500 spettatori così da rendere ancor più d’impatto lo scenario dello Stadio della Vittoria, i Giovanissimi della Maceratese hanno visto sfumare all’ultimo il sogno di diventare campioni delle Marche. I biancorossi si sono confrontati con le altre squadre dominatrici nella fase regolare, il Villa San Martino nel gruppo A e la Giovane Ancona in quello B. In virtù del pareggio in casa dei dorici e del successivo successo dei pesaresi sempre contro la Giovane Ancona, naturalmente Maceratese-Villa San Martino era la gara decisiva. I biancorossi dovevano vincere, è finita 3-5 per gli ospiti. Tanto più che i Ratini erano avanti 3-2 al 45’ grazie al doppio timbro di Raffaelli inframezzato da Giustozzi. In avvio di ripresa due errori-torti arbitrali, prima un gol non visto e poi un mancato rigore, hanno danneggiato i biancorossi che hanno aggiunto una distrazione difensiva subendo il beffardo 3-3. La squadra ha accusato il colpo, si è innervosita e si è ritrovata sotto 3-4. Disperatamente all’attacco a caccia del pari ecco il 3-5 definitivo in contropiede.

an. sc.