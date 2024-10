Girone A. AlbinoLeffe, che beffa. La capolista Padova passa solo nel finale

ZANICA (Bergamo)

Non basta una prova gagliarda all’Albinoleffe per ottenere punti contro la capolista Padova, che si impone nel finale grazie al subentrante Bortolussi, autore di una doppietta decisiva. Altrimenti, la partita sarebbe finita a reti inviolate. L’Albinoleffe di Lopez (nella foto) esce nuovamente con un amaro sapore in bocca, rimpiangendo le occasioni sprecate: una nel primo tempo e due nella ripresa, a fronte di un’ottima fase difensiva che ha retto per 85 minuti. Anche il Padova ha avuto le sue chance, ma non abbastanza da giustificare un punteggio di 2-0, che suona come una punizione severa per i seriani. Al 42’, Liguori colpisce al volo e assiste Bortolussi, che sigla l’1-0. Due minuti dopo, Bortolussi recupera palla, supera Baroni e, a tu per tu con Marietta, chiude i conti sul 2-0. Doppietta in due minuti per Bortolussi, che regala al Padova tre punti d’oro, mantenendo le distanze dal Vicenza. Per l’Albinoleffe si tratta della seconda sconfitta consecutiva e della quarta in totale, ora chiamata a reagire nel prossimo incontro di martedì, in trasferta contro una Triestina in difficoltà.Vasco Algisi