Girone A. FeralpiSalò a Trieste: "Sfida a doppio taglio». Renate, altra vittoria

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò in casa di un avversario di indubbio blasone come la Triestina. Gli alabardati di Tesser, costretti a inseguire la salvezza, non possono lasciare punti per strada, ma la terza forza del campionato vuole superare a pieni voti l’esame del “Rocco“: "Giocano in casa e hanno bisogno di fare risultato – le parole di mister Diana (nella foto) –. Anche noi, però, cercheremo di fare una prestazione convincente sull’onda lunga delle ultime. La Triestina è cambiata rispetto all’andata, ha grande esperienza e qualità individuali". Una sfida che si preannuncia aperta e che entrambe le contendenti affronteranno con qualche assenza di troppo. Di Marco, Pilati, Maistrello e Vesentini sono gli indisponibili in casa verdeblù, mentre gli alabardati sono costretti a rinunciare a Cancellieri, Udoh, Balcot e Germano, ma ritroveranno il bomber Olivieri e Ionita. Cerca una maglia da titolare pure l’ex Fiordilino.

Probabile formazione (3-4-2-1): Rinaldi; Rizzo, Pasini, Luciani; Boci, Zennaro, De Francesco, Balestrero; Cavuoti, Di Molfetta; Crespi. All. Diana.

Intanto nell’anticipo di ieri sera il Renate in trasferta ha vinto 2-1 con l’Arzignano. Per i brianzoli le reti di Cali (12’ pt) e De Leo (10’ st), vicentini a segno con Minesso (15’ st).

Luca Marinoni