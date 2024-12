Girone A. Lumezzane a testa alta nonostante le assenze. Col Novara finisce 0-0

Si chiude con un pareggio senza reti il combattuto match tra Novara e Lumezzane. Un incontro che ha messo in palio punti importanti in chiave play off, ma che, nonostante le buone occasioni create, nessuna delle due contendenti è riuscita a conquistare. Il punto sul sintetico del “Piola“ può avere un significato particolare per i rossoblù di Franzini, che non solo sono tornati a fare risultato subito dopo il ko interno nel derby con la FeralpiSalò, ma hanno saputo giocare a testa alta con un avversario lanciato come i piemontesi pur dovendo fare i conti con numerose assenze. Mancanze che hanno colpito in modo particolare la difesa, tanto da costringere il tecnico valgobbino a mandare in campo ugualmente un Pogliano (a sinistra nella foto) in precarie condizioni per completare la coppia centrale davanti a Filigheddu insieme a Dalmazzi. Il primo tempo è ricco di capovolgimenti e, nell’ordine, si rendono insidiosi Pannitteri, Morosini, Malotti e Ghiringhelli, ma il punteggio non muta, così come non cambia il copione della gara nella ripresa. Entrambe le squadre cercano lo spunto vincente, ma i tentativi di Donadio e Ferro rimangono senza esito. Finisce con un pari. Entrambe continuano a cullare i sogni-play off.

-LUMEZZANE 0-0 Luca Marinoni