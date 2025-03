Girone A. Missione Pergolettese per mettersi al riparo: "Testa e guardia alta»

CREMA (Cremona)

Impegno in trasferta per la Pergolettese che oggi alle 17.30 affronta allo stadio Breda di Sesto San Giovanni il neopromosso Alcione. L’obiettivo dei cremaschi è di riscattare il ko casalingo subito sette giorni fa contro l’Arzignano. Fare punti oggi significherebbe avvicinare sempre di più la salvezza diretta. Stando alle indicazioni dell’ultima rifinitura, confermato il modulo offensivo 4-3-3 per contrastare l’undici di mister Cusatis che, dopo la battuta d’arresto con la Pro Vercelli vorrà ottenere l’intera posta in palio per riprendere la corsa verso i playoff. "In questo momento è importante la testa, è fondamentale essere vivi e ben presenti mentalmente – la liturgia del tecnico, Giacomo Curioni (nella foto) –. Dobbiamo pensare a una gara per volta cercando di fare più punti possibili. Con l’Alcione mi aspetto una prestazione di spessore da parte della mia squadra che ha sempre risposto bene. Loro sono una squadra di ottimo livello con giocatori importanti sopratutto nel reparto avanzato, per fare punti dovremo alzare l’asticella sia a livello di concentrazione sia di determinazione".

Probabile formazione (4-3-3): Cordaro, Tonoli, Bignami, Stante, Capoferri, Jaouhari, Arini, Careccia, Albertini, Parker, Basili. All. Curioni.

Raffaele Sisti