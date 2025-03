Girone A. Playoff o playout?. Alcione in bilico nel derby lombardo

Sfida dal peso specifico altissimo per l’Alcione Milano, atteso tra le mura amiche dello Stadio Breda dal derby lombardo contro la Pergolettese, avversaria diretta e distante appena tre punti in classifica. Una gara che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella stagione degli orange: un successo rilancerebbe le ambizioni di agganciare la zona playoff, mentre una sconfitta complicherebbe ulteriormente una situazione già delicata, avvicinando pericolosamente la squadra ai playout. Uno scenario impensabile fino a poche settimane fa, quando l’Alcione sognava ben altri traguardi. Per mister Cusatis (nella foto), tuttavia, la settimana ha portato anche qualche buona notizia: Bright e Palombi sono pienamente recuperati. Restano invece ai box Chierichetti e Piccinocchi, entrambi ancora alle prese con problemi fisici. A complicare le scelte, l’assenza per squalifica di Pirola, che obbligherà il tecnico a ridisegnare il reparto difensivo, con rotazioni ridotte al minimo. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte consecutive e hanno bisogno disperato di punti.

Probabile formazione (4-3-1-2): Bacchin; Dimarco, Stabile, Ciappellano, Miculi; Bright, Bonaiti, Bagatti; Invernizzi; Palombi, Marconi. All. Cusatis.

Matteo Baconcini