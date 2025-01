Girone A. Una giornata negativa per l’Appignanese

Appignanese 1 Villa San Martino 2

APPIGNANESE: Amico (1’ st Piergiacomi), Rapaccini, Raffaelli, Ghannaoui, Argalia (1’ st Bergamini), Brandi, Marcolini (1’ st Pasqui), Gagliardini (9’ Raponi), Jayed (16’ st Zitti), Mongiello, Carboni. All.: Pietro Canesin.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Bonci, Tartaglia, Giardini (21’ st Federico Tatò), Cecchini, Montanari, Bartolucci (22’ st Clementi), Pasini (30’ st Balleroni), Mancini (41’ st Francesco Tatò), Paoli, Bartomioli (38’ st Righi). All.: Pompei.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 12’ Bartomioli, 12’ st Mancini, 30’ st Brandi.

Inizia male per l’Appignanese la partita: al 9’ perde il capitano Nicola Gagliardini e al 12’ si trova sotto con la rete di Bartomioli deviata da un locale. Al 28’ Paoli manda sul palo il rigore. Nella ripresa parte bene il Villa San Martino che al 12’ raddoppia con Mancini su assist di Pasini. L’Appignanese fa di tutto per riaprire la gara, ci riesce al 30’ Brandi con la deviazione di testa. L’arrembaggio finale non dà gli esiti sperati.