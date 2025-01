Girone B. Colpaccio Sondrio in casa dell’Ospitaletto

Il turno infrasettimanale nel girone B regala emozioni a non finire e ribalta certezze che sembravano ormai consolidate. Il risultato più clamoroso arriva da Ospitaletto, dove la capolista incassa una sorprendente sconfitta casalinga per 1-2 contro la Nuova Sondrio. Un autentico colpo di scena che rilancia le speranze di salvezza dei valtellinesi e, al tempo stesso, riaccende la lotta al vertice. Ne approfitta il Desenzano, che con un sofferto 1-0 sul Sangiuliano City, ridotto in dieci uomini ma mai domo, si avvicina pericolosamente alla vetta, ora distante solo cinque lunghezze.

Chi continua a incantare è la Pro Palazzolo, trascinata da un inarrestabile Alberto Paloschi: l’ex bomber di Serie A firma una doppietta nel roboante 1-5 rifilato alla Folgore Caratese, terza forza del torneo, confermando il suo incredibile stato di forma. La Casatese Merate si prende la scena con un successo pesante in casa del Crema (0-2) e si ritrova pericolosamente vicino alla zona playout. Un risultato che certifica la crescita della formazione rossoblù, ora sorprendentemente in zona playoff.

Occhio al Club Milano, autentica rivelazione degli ultimi due mesi: con il 2-1 al Magenta, i meneghini conquistano la sesta vittoria nelle ultime otto gare e consolidano la loro posizione a metà classifica dopo un avvio di stagione tutt’altro che facile. Serata amara invece per la Varesina, ancora a secco di successi nel nuovo anno e travolta in casa da un Chievo in grande spolvero. Nel posticipo Pro Sesto e Arconatese pareggiano (1-1)

RISULTATI: Ciliverghe-Castellanzese 2-1, Club Milano-Magenta 2-1, Crema-Casatese Merate 0-2, Desenzano-Sangiuliano City 1-0, F. Caratese-Pro Palazzolo 1-5, Ospitaletto-N. Sondrio 1-2, Sant’Angelo-Breno 2-2, Varesina-Chievo 2-3, Vigasio-Fanfulla 2-0, Pro Sesto-Arconatese 1-1

CLASSIFICA: Ospitaletto 54, Desenzano 49, F. Caratese 46, Pro Palazzolo 43, Casatese Merate e Chievo 42, Varesina 40, Sant’Angelo 37, Pro Sesto 35, Breno e Club Milano 32, Sangiuliano C. 29, Crema 28, Vigasio e Castellanzese 27, N. Sondrio 24, Magenta 23, Fanfulla 21, Ciliverghe 20, Arconatese 18.