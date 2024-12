Girone B: Vis Nova affronta Ardita Cittadella, sfide cruciali per Ac Lissone e Seregno

Sulla carta è un turno favorevole a chi sta davanti a tutti nel girone B. La battistrada Vis Nova riceve l’Ardita Cittadella per il più classico dei testa-coda.

L’Ac Lissone, senza lo squalificato Loew, non avrà vita facile sul campo della Concorezzese. Vedremo invece Gabriele Avella quale o quali dei tre nuovi arrivi schiererà a Trezzano Rosa contro l’Olimpic.

Baldan e Lozza si allenano già da martedì agli ordini del tecnico del Seregno; in settimana è arrivato anche Dell’Occa. Si sta muovendo sul mercato anche il Lesmo che, per ora, ha rimpolpato il lotto degli Under con il 2006 Pasina dalla Folgore Caratese, l’altro 2006 Negri dalla Manara e Ilari (2005) dal Tribiano.

Si gioca a Cavenago. Completa il programma Biassono-Castello.