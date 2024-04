Girone C. Ci sono gli spareggi salvezza dietro l’angolo per le due lombarde Castegnato e Breno

Nel girone C di serie D il destino di Atletico Castegnato e Breno sembra accomunato nell’unica direzione dei play out. In effetti, quando mancano ancora cinque partite al termine della regular season, le due bresciane inserite nell’impegnativo raggruppamento rimangono imprigionate nella zona calda degli spareggi-salvezza. Una "minaccia" che rappresenta ormai un obiettivo da salvaguardare dai camuni e un’ipotesi molto vicina per i franciacortini, con l’ulteriore, sgradita possibilità che, alla fine, il tabellone dei play out metta di fronte proprio granata e nerazzurri in un duello fratricida. Per consolidare le rispettive speranze, Castegnato e Breno sono chiamate a raccogliere il maggior numero possibile di punti in questo rush finale, a cominciare dall’impegnativo incontro odierno, che porterà in Valcamonica la pericolante Luparense, mentre in Franciacorta arriverà la Virtus Bolzano, penultima in classifica e virtualmente condannata alla retrocessione diretta. Il match potrebbe rianimare le speranze della formazione di mister Guerra, soprattutto nel caso in cui i "cugini" camuni riuscissero a fermare la Luparense. In tal caso tra patavini e franciacortini si riaccenderebbe la corsa per il quintultimo posto che, numeri alla mano, potrebbe anche valere la salvezza diretta senza passare attraverso le insidie dei play out. Discorso diverso per i granata di Bersi che devono rimanere attaccati alle altre pericolanti e poi giocarsi tutto nella doppia sfida che vale la permanenza in D.

Luca Marinoni