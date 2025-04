Girone C di Promozione: Comacchiese accorcia sulla capolista Mesola

Continua a riservare sorprese la lotta per la vittoria finale nel girone C di Promozione. Anche in questa ‘pazza’ domenica sono maturati risultati a dir poco inaspettati e, a testimonianza di ciò, vi è il fatto che, delle prime sei della classe, solamente una è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio. La capolista Mesola ha impattato 1-1, tra le mura amiche, contro il Valsetta Lagaro, e, ad approfittare di questo mezzo passo falso della prima della classe, ci ha pensato la Comacchiese che, grazie al successo più sudato del previsto (2-1 in rimonta) centrato in casa della Portuense Etrusca, si trova ora ad una sola lunghezza dalla vetta.

La terza Bentivoglio non è riuscita ad andare oltre il pareggio a reti bianche sul campo del fanalino di coda del campionato Junior Corticella, la quarta Valsetta Lagaro ha, come detto, pareggiato 1-1 in casa del Mesola, mentre la quinta Centese è stata incredibilmente sconfitta 2-1, a domicilio, dall’ex ultima della classe Masi Torello.

A chiudere questa incredibile terzultima giornata ci ha poi pensato la sesta Valsanterno, fermata 0-0 sul terreno di gioco dei X Martiri. Per quanto riguarda le altre bolognesi, il Faro ha regolato 2-1 il Trebbo, il Petroniano ha passeggiato 5-1 contro il Consandolo mentre l’Msp è stato sconfitto 2-0 sul campo dell’Atletico Castenaso, ormai salvo.

In zona salvezza, non si può che definire fondamentale la vittoria casalinga per 2-0 centrata dal Felsina contro il Casumaro.