Girone C Prima Categoria: Analisi e Previsioni di Angelo Ortolani

Ecco un turno che potrebbe sciogliere alcuni nodi del girone C di Prima categoria. La giornata è presentata da Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo.

Montecosaro-Montecassiano: "In casa il Montecosaro deve puntare al risultato pieno per uscire da un momento difficile, di contro il Montecassiano punta a qualcosa di importante: 1X".

Real Elpidiense-Argignano: "Argignano è una squadra tosta, dall’altra parte i locali stanno lottando per uscire da una situazione complicata e potrebbero vincere il match: 1".

Casette d’Ete-Montemilone Pollenza: "Pollenza ora deve dare continuità, non sarà facile sul campo di una realtà impegnata a uscire dai playout: X".

Elite Tolentino-Urbis Salvia: "L’Urbis spende le ultime energie per una salvezza complicata in cui pesa la penalizzazione di 12 punti, l’Elite è in buone condizioni e potrebbe anche ambire ai playoff: 1".

Belfortese-San Claudio: "La Belfortese non può permettersi distrazioni: 1".

Camerino-Borgo Mogliano: "È uno scontro diretto, da tripla. Vincendo Camerino potrebbe chiudere il discorso promozione, il Mogliano non ha nulla da perdere e farà di tutto per insidiare la vetta".

F. Castelraimondo-Potenza Picena: "Ci attende una gara difficile contro un avversario forte e organizzato".

Passatempese-Portorecanati: "Passatempo deve vincere per dare un senso alla stagione, ma gli avversari sono un osso duro".