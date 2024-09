Girone C, primo cin-cin stagionale per il Brusaporto. Villa Valle senza paura, ora insegue la vetta

Due vittorie e tre sconfitte è il bilancio del quintetto bergamasco al termine della quarta giornata del girone C. Tra le note positive il 3-2 strappato dal Villa Valle in casa del Lavis. La squadra di Sgrò conquista tre punti che la proiettano al secondo posto da sola, a due lunghezze dal Campodarsego capolista e davanti al quotato Treviso. La compagine bolzanina mette in campo tutte le sue risorse per allontanarsi dall’ultimo posto, ma gli ospiti ribattono colpo su colpo e all’ultimo minuto firmano il guizzo decisivo. Nel primo tempo vantaggio iniziale dei bergamaschi con Torri (34’). Il Lavis ribalta con Trevisan (44’ pt) e Vesco (18’ st). Il Villa Valle non si perde d’animo: Bellandi (24’ st) e Siani su rigore al 44’ della ripresa sanciscono il blitz.

Gioia speciale anche per il Brusaporto, che firma la prima vittoria con il Brian Lignano. I gialloblù non si spaventano per il rapido vantaggio dei friulani con Ciriello (9’) e alla mezz’ora pareggiano con Hyka, ma è capitan Selvatico a 5’ dal termine della partita a regalare i tre punti. Niente da fare, invece, per Virtus Ciserano, Caravaggio e Real Calepina, ko rispettivamente a Mestre, Portogruaro e Dolomiti Bellunesi. A Grumello la formazione di Espinal cede sotto le reti di Cossalter e Fagan, mentre in Veneto restano a mani vuote i rossoblù di Del Prato e i biancorossi di Rita, freddati dai granata veneziani.

RISULTATI (Quarta giornata): Adriese-Chions 3-0, Bassano-Montecchio Maggiore 2-1, Brusaporto - Brian Lignano 2-1, Muzane-Campodarsego 1-2, Este-Noale 1-2, Lavis-Villa Valle 2-3, Luparense-Treviso 3-1, Mestre-Ciserano 2-0, Portogruaro-Caravaggio 1-0, Real Calepina-Dolomiti Bellunesi 0-2.

CLASSIFICA: Campodarsego 12; Villa Valle 10; Treviso e Dolomiti Bellunesi 9; Luparense, Caravaggio, Este 7; Mestre 6; Montecchio Maggiore, Noale, Ciserano 5; Adriese, Bassano, Brusaporto, Lignano, Portogruaro, Real Calepina 4; Muzane, Chions 2; Levis 0. L.M.