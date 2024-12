Giudice sportivo. Con l’Entella senza. Langella e Parigi

Due guai non da poco per Antonio Buscè alla ripresa del campionato. Per la gara in programma il giorno della Befana a Chiavari, in casa della Virtus Entella, il tecnico campano dovrà rinunciare a Langella e Parigi. Lo ha deciso il giudice sportiivo che ha squalificato il centrocampista e l’attaccante per un turno. Nel girone B un turno di squalifica per Tozzuolo del Gubbio, Di Uffizi e e Varone dell’Ascoli, Prezioso del Campobasso, Valzania del Pescara, Giorico della Torres, Paganini e Pucciarelli della Vis Pesaro.Poi le ammende. Multa di 1.500 euro per il Pescara, di 1.200 euro per la Torres. Dovranno sborsare 200 euro Pineto e Virtus Entella.

Coppa Italia. Il 22 gennaio salterà la gara d’andata della semifinale sul campo del Trapani l’esterno del Rimini, Lorenzo Malagrida, fermato per un turno dal giudice sportivo. Giudice che ha fermato per una giornata, dopo i quarti di finale, anche Vano dell’Avellino, Baldani del Caldiero, Gigliotti e Peschetola del Team Altamura.