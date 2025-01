Giudice sportivo. Pioggia di squalifiche sulla Vis Pesaro

Dopo qualche settimana finalmente il Rimini non ha conti in sospeso con il giudice sportivo. Che nel girone B ha fermato per tre turni Parravicini del Sestri Levante e per due Haoudi della Spal. Una giornata di squalifica a Mignanelli della Spal, Catanese e Saporiti della Lucchese, Rosetti del Sestri Levante, Bento, Palomba e Tonucci della Vis Pesaro. Tra gli allenatori una giornata lontano dalla panchina per Stellone della Vis Pesaro e Abate della Ternana. Poi le ammende. Dovrà pagare 1.000 euro di multa il Pescara per lancio di petardi e fumogeni da parte dei propri tifosi. Dovrà sborsare 800 euro la Ternana per il lancio di fumogeni e bottigliette vuote all’interno del recinto di gioco da parte dei propri sostenitori durante la gara accesissima con la Vis Pesaro andata in scena lo scorso fine settimana al ’Liberati’.