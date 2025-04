Giudice sportivo: squalifiche e multe per proteste e intemperanze nel calcio dilettantistico

Le decisioni del giudice sportivo. Nessun provvedimento a carico di club o tesserati reggiani di Eccellenza.

In Promozione out fino al 23 aprile il dirigente Fausto Spadali (Masone) per gravi proteste verso l’arbitro. Due giornate a Roberto Parmiggiani (Boretto) e alla coppia Mauro Piermattei e ad Alex Grossi (Vezzano) perché a fine gara si spintonavano. Un turno a Valmori (Baiso/Secchia), Rocchi (Boretto), Lessa Locko (Luzzara), Crotti (Masone), Blotta (Montecchio) e Incerti (Riese).

In Prima categoria multa di 320 euro al Boca Barco per intemperanze dei propri sostenitori e per aver consentito l’ingresso nel recinto spogliatoi ad alcune persone non autorizzate che offendevano anche l’arbitro. Inibito fino al 16 luglio il dirigente Antonio Russo (Boca Barco) dopo aver trattenuto l’arbitro per evitare che espellesse un giocatore, lo offendeva in modo grave e ripetuto, stop fino al 9 luglio per il presidente Enzo Guerri (Boca Barco) addetto al servizio forza pubblica rivolgeva gravi offese all’arbitro. Una settimana di stop al dirigente Luigi Diletto (Atletico Bibbiano Canossa) per comportamento non regolamentare a fine gara.

Squalificato fino al 23 aprile il vice-allenatore Andrea Ghizzoni (Rubierese) per gravi proteste verso l’arbitro, mentre un turno di stop al trainer Aldo Viani (Campeginese). Un turno a Messori (Atletic Progetto Montagna), Fontanelli (Atletico Bibbiano Canossa), Ferrari (Boca Barco), Baldini (Campeginese) e Davoli (Virtus Correggio).

In Seconda multa di 70 euro al Novellara per intemperanze dei tifosi. Squalificato fino al 6 giugno mister Bruno Prandi (Novellara) per comportamento ingiurioso e offensivo verso l’arbitro. Due turni a Filippo Benassi (Montecavolo), Bellesia (Novellara) ed Eze (Santos 1948). Una gara a Bazzoli e Currà (Carpineti), Dotti e Morani (Fellegara), Bertarelli (Novellara), Rabotti (Real Casina), Sighinolfi (Rubiera), Zanni (S.Faustino), Fall (S.Ilario), Bertolani, Bigliardi e Maggi (United Albinea). Billitti e Iori (Virtus Bagnolo) e Di Fiore (Virtus Calerno).

In Terza una gara a Davide Ferretti (Collagna), Corti e Francia (Felina), Panciroli (Rivalta).