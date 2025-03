Gli amaranto pareggiano e scivolano all’ultimo posto. Foiano, vince la paura. Domenica serve soltanto un successo

FOIANO 0 ANTELLA 0

FOIANO: Lombardini, Di Gregorio, De Pellegrin, Lombardi, Tenti (82’ Ferretti), Costantini, Baroni (88’ Bennati), Cacioppini, Verdelli (80’ Nannoni), Mostacci (76’ Papa), Doka. All. Santoni. ANTELLA: Brunelli, Cipriani, Baggiani (30’ Fanetti), Fratini (91’ Ara), Zefi, Tosolini, Frezza, Calamai (60’ Pecchioli), Santucci (76’ Liguori), Papalini, Batistini. All. Sireno. Arbitro: Danesi di Pistoia

FOIANO – Vince la paura a Foiano dove tra gli amaranto e l’Antella termina 0-0. Una partita che in caso di vittoria degli ospiti di Agostino Iacobelli (squalificato, in panchina Sireno) avrebbe attivato la forbice e quindi la retrocessione diretta anche degli amaranto insieme all’ultima. Questo almeno alla vigilia dell’incontro. In campo prima Doka per i locali, poi Santucci per i fiorentini non trovano il gol. Il Foiano reclama a gran voce anche un rigore per un fallo su Verdelli ma l’arbitro non è dello stesso avviso. Il Foiano chiude la partita all’attacco, prootestando ancora per un tocco con le mani fuori dall’area del portiere ospite Brunelli ma anche qui il direttore di gara lascia correre. Alla fine l’Antella con il punto resta al quintultimo posto, il Foiano di Santoni (nella foto) invece scivola all’ultimo posto. Domenica con la Fortis Juventus serve una vittoria a tutti i costi.