Gli anticipi di sabato. Fabbrico raggiunto. Buon pari della Riese. Reggiolo kappao

Nei sei anticipi di sabato, 1-1, in Eccellenza, tra Fabbrico (29) e Real Formigine (34). I reggiani avevano assaporato il successo con Pipoli (29’), ma i modenesi l’hanno ripresa al 70’ con Zito. Il Fabbrico mantiene un +1 sui playout.

Buon punto in trasferta per la Riese (Promozione, girone A): 2-2 a Carignano. Per i reggiani il solito Fantastico al 9’, risposta dei locali al 28’ con rigore di Kulluri. Nella ripresa avanti i rossoneri con Cristiani (67’), poi pari di Ferretti (86’).

In Prima (C), blitz (2-1) della Virtus Correggio (25) a Reggiolo: gol di Guidetti (17’) e Benevelli (70’), e in mezzo gol reggiolese con Equabile (57’).

In Seconda (D) 1-0 del Novellara (23) sul San Faustino (21): Lorenzini al 20’. Nel girone E crolla in casa il Rubiera Calcio (18): 5-1 per il Real Maranello (25). Per i reggiani Tomei, per i modenesi doppio Scacchetti, doppio Steri e singola di Rockson. Infine, il derby in Terza: colpo del Ramiseto/Ligonchio (10) a Collagna (8). Ha deciso Compiani (rigore al 10’).