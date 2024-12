Gli arancioblù sorpassano nuovamente il Casentino Academy. La Sansovino si riprende la vetta. Pari Montagnano, blitz Alberoro

La Sansovino si riprende il primato. Il Casentino Academy è rimasto in testa al girone solo poche ore grazie alla vittoria nell’anticipo del sabato contro il Torrita per 4-0. Ieri la Sansovino in casa dell’Alleanza Giovanile Dicomano è passata per 3-0 con le reti di Ricci, Mazza e Pasquinuzzi che in mezzora indirizzano l’incontro e permettono alla squadra del presidente Iacomoni di tornare in testa. Il Casentino resta al secondo posto con due punti di ritardo, mentre al terzo posto c’è il Pontassieve grazie al 2-1 messo a segno a Pienza. Il Fiesole rallenta ma tira un sospiro di sollievo con il Montagnano che passa in vantaggio all’83’ con Essoussi ma al 92’ prende gol da Liberati per il pari finale (1-1). Cade il Luco e festeggia l’Alberoro di Franchi che sale ancora in classifica grazie al gol siglato da Bennati che vale tre punti pesantissimi. Il Subbiano passa in vantaggio con Cai in casa del San Piero a Sieve, sogna il colpaccio ma i padroni di casa fanno 1-1 all’80’ con il rigore trasformato da Gori. Cade il Viciomaggio sotto i colpi di Sitzia e Candelori dell’Audax Rufina. La Chiantigiana scviola con la Settignanese (1-2). La classifica come detto vede al primo posto la Sansovino con 30 punti, con 28 il Casentino Academy, a 27 il Pontassieve e San Piero a Sieve. A quota 20 ecco Luco, Audax Rufina, Montagnano e Alberoro. Tre punti dietro Pienza e Settignanese, quindi nella zona calda Chiantigiana con 16 punti, a 13 l’Alleanza Giovanile a 11 il Viciomaggio, a 10 il Subbiano e con 4 punti, ultimo, il Torrita.