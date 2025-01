Gli avversari. A centrocampo si rivede Esposito. Rientra Bertola

Non ci sono troppi dubbi nell’undici che lo Spezia metterà in campo domani allo stadio dei Marmi. Tra i pali ci sarà ancora l’argentino Chichizola, da poco rientrato a Spezia e reduce dall’esordio contro la Juve Stabia. Fra l’altro Gori lamenta ancora problemi di lombalgia e dovrebbe essere fuori dai giochi. In difesa l’assenza per squalifica del braccetto di destra Wisiniewski sarà colmata dal rientro di Bertola che potrebbe posizionarsi sul centro sinistra con Mateju spostato di fascia e Hristov mantenuto in mezzo.

A centrocampo sarà importante per gli aquilotti il rientro del metronomo Salvatore Esposito che dovrebbe essere affiancato ai lati da Nagy e Degli Innocenti mentre sulle corsie laterali agiranno Elia a destra e Reca a sinistra. Quest’ultimo ultimamente non sta andando benissimo e potrebbe anche essere avvicendato da Aurelio. Davanti, infine, Luca D’Angelo dovrebbe puntare ancora su Pio Esposito e Soleri visto fra l’altro che in una recente intervista si era soffermato sulla necessità di dare continuità alla stessa coppia d’attacco. Il mister della formazione ligure avrebbe dovuto parlare ieri ma ha rimandato la conferenza stampa ad oggi.

La tifoseria spezzina, fortemente amareggiata per l’esito negativo del ricorso al Tar che l’obbligherà a disertare la trasferta di Carrara, si è data appuntamento domenica fuori dell’Hotel che ospita la squadra per salutare i propri beniamini e infondere loro un’ulteriore carica prima della partenza.

Gianluca Bondielli