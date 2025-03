Gli avversari Castori invita la squadra a restare con i piedi per terra dopo il rotondo successo contro il Cittadella. "Questo è un autentico spareggio salvezza»

Non aspettiamoci un Sudtirol supponente. Il settantenne Fabrizio Castori (nella foto) ha troppa esperienza per farsi lasciar abbagliare dal 5 a 1 rifilato al Cittadella. "Ai ragazzi questa settimana ho detto che dovevamo ricordarci dove avevamo parcheggiato la macchina prima di Cittadella. Prima eravamo parcheggiati nella zona rossa ovvero dentro i playout e ad un punto dalla retrocessione diretta. Questo successo ci ha dato fiducia e morale ma non c’è da scordare dove eravamo solo qualche giorno fa".

Il tecnico degli altoatesini non ha avuto mezzi termini per definire la gara contro la Carrarese: "Importantissima, non importante. E’ un autentico spareggio salvezza. La squadra ci arriva con la consapevolezza che si tratta di una partita molto delicata, da affrontare con grande umiltà ed attenzione e con lo spirito giusto perché sono gare che valgono 6 punti. Queste partite è importante prima di tutto non perderle per mantenere dietro la Carrarese. Questo è fondamentale. E’ logico poi che gli effetti benefici di una vittoria sarebbero enormemente più grandi ma la prima cosa è non concedere molto all’avversario".

Il giudizio di Castori sulla Carrarese è positivo. "Sta disputando un buon campionato al di là del fatto che ha fatto un exploit nel girone d’andata ed è normale che abbia avuto un periodo di calo ma si è già anche ripresa. Le matricole non si fanno problemi dei periodi più o meno positivi perché hanno la consapevolezza di dover lottare sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato. Hanno sempre la motivazione alta perché vogliono salvarsi per forza".

Il navigato tecnico ha le idee chiare anche sul tipo di partita che potrebbe uscire fuori. "In campo ci saranno due squadre che non si aspetteranno ma che si daranno battaglia. Sia noi che la Carrarese abbiamo questo spirito aggressivo, questa voglia di giocare in pressing. Io la partita me la immagino così poi è chiaro che non ho la sfera di cristallo".

Gianluca Bondielli