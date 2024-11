Gli avversari. Fulgens Foligno, club giovane ma agguerito. Nell’ultimo turno ha asfaltato l’Ostiamare

Quello di domenica contro l’Acf Foligno, ovvero l’Associazione Calcio Fulgens Foligno, sarà il primo incrocio per la Robur contro la seconda formazione umbra. L’Acf Foligno infatti non è il Foligno Calcio ssd, compagine che ha militato per anni in D e che ha affrontato il Siena anche in C1 nel 1983/84, ora sprofondata in Promozione. La Fulgens è un club nato proprio nel 1984 nel quartiere di Sportella Marini e proprio sull’attività in periferia e i valori connessi con il territorio si basa la mission di una società che a sorpresa è arrivata nel massimo campionato dilettantistico nazionale lo scorso aprile vincendo l’Eccellenza Umbra con pieno merito. Pochi mesi prima, nell’estate del 2023, il cambio del nome da Polisportiva C4 ad Associazione Calcio Fulgens Foligno. L’impatto con la serie D è stato assorbito benissimo dagli umbri che in classifica sono appena un punto sotto il Siena di Magrini grazie a cinque successi e due pareggi nelle prime dieci giornate. Nell’ultimo turno hanno avuto la meglio, in casa, allo stadio Blasone, dell’Ostiamare affondata col finale di 4-1. Nella Fulgens militano due giocatori, come Khribech e Calderini che hanno già affrontato il Siena in passato con le maglie di Trestina e Tiferno Lerchi. Unico ex della sfida il terzino Zichella, arrivato in bianconero in estate proprio dall’Acf.

g.d.l.