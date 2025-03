Gli avversari. Il ds Agatensi:: "Per il Figline punto importante»

"Un punto importantissimo", quello conquistato al Franchi, per il Figline. Parola del ds Andrea Agatensi. "Per noi era fondamentale uscire indenni dalla gara per riprenderci dai due sanguinosi ko che ci hanno fatto precipitare in zona play out – ha affermato –. Non è stata una partita bella, ma efficace dal punto di vista dello stare in campo e del non mollare fino al 90, anche in inferiorità numerica. Un peccato, semmai, non aver sfruttato meglio qualche ripartenza".

"Abbiamo portato rispetto al Siena, nonostante attraversi un periodo non brillante – ha aggiunto –. La rosa bianconera è stata costruita con grandi nomi, basti guardare all’attacco: Boccardi, Galligani, Gianetti… Quello che si dice in giro è che sia una squadra dal ritmo non forsennato e credo lo si sia visto anche oggi. Ma sono convinto che abbia una base importante per vincere il prossimo anno".

Il Trestina è una diretta concorrente del Figline. "Il Casini ha un campo piccolo, non è facile giocare lì. Loro hanno bisogno di punti e giocheranno con il coltello tra i denti. Data per scontata la retrocessione della Fezzanese, in tante squadre si giocano la seconda discesa diretta. Mi auguro che il Siena domenica faccia quello che è in grado di fare…".

A.G.