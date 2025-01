Gli avversari Il tecnico degli aquilotti D’Angelo è dispiaciuto per l’assenza sugli spalti dei propri supporter. "Sarà una partita dalle mille sfaccettature»

E’ stato il giorno di Luca D’Angelo (nella foto) che ha parlato in conferenza stampa a 24 ore di distanza dal collega Antonio Calabro. Il mister dello Spezia ha sottolineato l’importanza di questo match anche sulla sponda ligure. "Sentiamo la partita – ha dichiarato D’Angelo – sappiamo che è una gara che vale molto non solo per il campanilismo ma anche per la classifica. Ci siamo allenati con attenzione lavorando su tante cose, naturalmente anche sulle palle inattive. La volontà è di cercare di evidenziare i problemi altrui in una gara che avrà tante sfaccettature. Mi auguro che vada come all’andata ma ogni partita ha la sua storia e dovremo giocare con grande voglia".

Il tecnico delle Aquile si è espresso sulla decisione di vietare la trasferta ai tifosi spezzini. "Non ho la possibilità di decidere su determinate cose ma penso che il calcio sia dei tifosi e sarebbe stato giusto che ci fossero. Persone più influenti di me hanno cercato di modificare questa decisione ma non c’è stato nulla da fare. Dispiace perché è la seconda volta che accade in trasferte in cui i nostri tifosi sarebbero potuti venire in tantissimi ma dobbiamo farcene una ragione".

Lo Spezia troverà una Carrarese bene diversa dall’andata e D’Angelo ne è consapevole. "Stanno facendo molto bene, soprattutto nel loro stadio. Giocheremo su un campo in sintetico al quale non siamo abituati ma dovremo essere bravi a capire subito dal riscaldamento il tipo di terreno che troveremo e poi dovremo essere pronti a dare battaglia su qualsiasi superficie. Servirà una partita di grande applicazione e di voglia di andare a prendersi il risultato. Noi avremo tre squalificati e abbiamo avuto qualche problema con alcuni giocatori. Abbiamo in ogni caso la possibilità di mettere in campo una formazione che può giocarsela molto bene con elementi che possono dare una mano subentrando dalla panchina. Il saluto della curva è un atto di vicinanza che ci fa capire quanto sia importante per i nostri tifosi questa partita".