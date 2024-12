Gli avversari. La Fezzanese vince e ritrova la fiducia persa

La Fezzanese si presenterà al Franchi, domenica, forte del successo, in rimonta (2-1), centrato nello scontro diretto con il San Donato Tavarnelle: a segno Scieuzo e il neoacquisto Ngom, arrivato in verde con Antezza (risolto invece il contratto con Cargiolli). Innesti operati dalla società per risollevare la situazione, complicatissima. La classifica è ancora quella che è (8 le lunghezze raggranellate dai liguri in 14 giornate, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte; 11 i gol realizzati, 24 quelli subiti), ma gli ultimi tre punti hanno almeno portato nell’ambiente un po’ di serenità. "La partita è iniziata male – ha affermato il tecnico, Alberto Ruvo – siamo entrati in campo contratti come spesso ci capita, probabilmente condizionati dalla classifica e dalla paura. Ma poi siamo stati bravi a crederci, togliendoci di dosso la negatività: abbiamo pareggiato, poi simo passati in vantaggio e con le unghie e con i denti abbiamo portato a casa la vittoria". "Questo successo ci può dare un po’ di tranquillità e un po’ di consapevolezza – ha chiuso il mister –. La graduatoria non dobbiamo guardarla, ma dobbiamo andare avanti pensando di migliorarci. Ci aspettano ancora tante partite in cui possiamo dire la nostra se giochiamo con intensità".