Gli avversari. La formazione di mister Brando punta alla vetta

Seconda forza del campionato a -8 dal Livorno capolista. Basterebbe questo a definire la stagione del Seravezza, prossimo avversario dei bianconeri. Una stagione impressionante ma non del tutto inaspettata. Anche nella scorsa annata infatti i lucchesi riuscirono per tutto il girone di andata e parte di quello di ritorno a contendere la testa della classifica alla Pianese prima di calare nel finale. La formazione di mister Brando è reduce dal successo in casa del San Donato Tavarnelle domenica che le ha permesso di accorciare nei confronti della prima della classe. Non sarà quindi una partita facile quella che attende i bianconeri che all’andata si imposero 3-2 con un rimonta nel finale. Restando sempre nel girone E di serie D ieri è saltata un’altra panchina. E’ quella degli umbri del Trestina che hanno sollevato dall’incarico Simone Calori. Fatale al tecnico il ko interno nello scontro diretto con la Sangiovannese. "Contestualmente il ds Podrini e il dg Bambini sono già all’opera per individuare il profilo adeguato per la gestione del gruppo chiamato a ottenere l’obiettivo minimo della stagione, vale a dire la salvezza", così la nota della società dell’omonima frazione di Città di Castello.