Gli avversari. L’Ostiamare è reduce dal pari in rimonta

Diciotto punti in classifica e un andamento al di sotto delle aspettative soprattutto considerando il valore della rosa. La stagione dell’Ostiamare, prossimo avversario della Robur, non è iniziato sotto una buon stella, risultati alla mano e senza considerare i problemi legati all’impianto casalingo. La formazione biancoviola in estate si era rinforzata con elementi come il centrale Checchi, l’attaccante Senesi e l’ivoriano Kouko, reduce dalla vittoria del campionato scorso con la Pianese. Invece qualcosa non è andata per il verso giusto e i romani difettano ancora di continuità visto che alternano buone gare a passaggi a vuoto. In panchina dallo scorso luglio c’è l’esordiente Simone Minincleri, che appena appese le scarpe al chiodo proprio ad Ostia ha subito iniziato la carriera da allenatore in prima squadra. Per Minincleri, recordman di promozioni dalla D alla C, una vittoria di campionato anche con la Robur nel 2014/15 (33 presenze e 13 gol). L’Ostiamare arriva dal pareggio subito in rimonta domenica scorsa in casa del San Donato Tavarnelle. Vantaggio romano con Rasi, pari a tempo scaduto (quinto minuto di recupero della ripresa) del fiorentino Manfredi.