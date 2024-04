Gli avversari. Obiettivo salvezza nella trasferta contro i bianconeri

Se il Siena da domenica andrà a caccia di obiettivi specifici (evitare di perdere e confermarsi migliore attacco solo per citarne due) dall’altra parte i bianconeri dell’Audax Rufina si giocano molto delle residue speranze di salvezza. La vittoria sul Foiano dell’ultimo turno prima della sosta ha sicuramente ridato un po’ di morale ad una squadra che dopo un discreto girone di andata ha affrontato un ritorno a marce decisamente basse che sono costate diverse posizioni di classifica fino all’attuale terzultimo posto a -3 dall’Asta Taverne quart’ultimo. Per questo la gara di domenica a Badesse sarà affrontata come una finale da parte dei neopromossi fiorentini che all’andata, nell’unico precedente tra le due società, persero 3-1 contro la formazione di Magrini giocando però una discreta partita e rimediando nel primo tempo al vantaggio di capitan Bianchi per poi venire battuti da Candido e Cavallari nella ripresa.