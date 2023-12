Gli avversari. Patrizi: "Attesi da una gara importantissima»

"È una finale, un match importantissimo in cui conteranno tantissimo le prestazioni dei singoli, l’episodio. Gli errori potranno avere un un peso rilevante". È quanto dice Luca Patrizi (foto), classe 1989, capitano dell’Osimana. "Sarà – aggiunge – una partita difficile, la Maceratese è un’ottima squadra, ha elementi di assoluto valore tecnico e di esperienza per la categoria oltre che una società di grande blasone. I biancorossi possono contare su giocatori che possono essere determinanti, soprattutto davanti dove hanno gente come Minnozzi, D’Ercole, Di Ruocco, Perri". In casa Osimana lo sanno bene. Le squadre meno di due settimane fa all’Helvia Recina si sono annullate in campionato in un match finito 0-0. In quell’occasione c’erano Luciani e Tortelli, entrambi sono squalificati. "L’assenza di Tortelli, che conosco bene, potrebbe incidere un po’ a livello caratteriale, ma hanno una rosa molto ampia". L’Osimana ha qualche acciaccato, ma sicuro assente è solo Calvigioni. "Ci troviamo di fronte alla storia. Per noi giocatori, ma anche nella storia di molte società non capitano simili appuntamenti". La squadra giallorossa dopo il pareggio interno contro l’Urbino di domenica in campionato è tornata ad allenarsi martedì e ieri sera ha svolto la rifinitura. "Niente di speciale. Gli allenamenti sono uguali a quelli del campionato. Sembra retorica, ma ogni partita per noi è una finale. E questa lo è veramente".