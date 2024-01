Gli avversari. ’Rivoluzione’ biancoverde: arriva Facundo Piazze

Sarà una Fortis Juventus diversa, rispetto all’andata, quella che mercoledì 10 si presenterà al cospetto della Robur. Il club biancoverde ha operato diverse operazioni in entrata e in uscita, con l’obiettivo di migliorare una classifica che adesso vede la squadra di Magera in zona play out, con 17 punti, gli stessi dell’Asta. Il mercato ha in parte cambiato volto all’attacco della Fortis: Elias Oitana è passato al San Donato Tavarnelle, in Serie D (per riempire il vuoto lasciato dal senese Giacomo Lucatti, a sua volta approdato al Cjarlins Muzane), mentre a Borgo San Lorenzo è arrivato la punta italo-uruguaiana Facundo Piazze. Il giocatore è già a disposizione del mister e dovrebbe debuttare domenica, per la prima giornata del girone di ritorno, contro la Nuova Foiano, mentre il Siena osserverà il turno di riposo. Ceduto anche Parrini alla Gallianese.