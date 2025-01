Gli avversari/1. Il presidente Livi:: "Sarebbe stato giusto il pareggio»

A prendere la parola, nel post Montevarchi-Siena il presidente rossoblù Angelo Livi. "Il primo tempo è stato piacevolissimo – ha detto –, abbiamo ha fatto delle ottime cose. Abbiamo purtroppo anche concesso due ripartenze: alla prima ci è andata bene, alla seconda il Siena ci ha castigato. I bianconeri, ricordo, hanno segnato l’80 per cento dei gol in trasferta cercando la palla a centrocampo e andando in contropiede. Noi abbiamo purtroppo commesso un errore che può capitare a tutti. Per il resto abbiamo fornito una prova di orgoglio, di carattere, nel primo tempo anche di buona qualità. Nei primi 25 minuti abbiamo tenuto il campo bene, ben organizzati. Poi probabilmente i nostri giovani hanno pagato a livello emotivo".

"Poteva essere una partita da pareggio – ha aggiunto Livi –, considerando anche il salvataggio sulla linea di Bianchi, ma il calcio è così. Al Siena capiterà di perdere punti da qualche altra parte, a noi di farne. Siamo un po’ rammaricati, questo sì, anche perché si è visto un bel pubblico al Brilli Peri, con molti sostenitori arrivati anche dalla città del Palio: ci ha fatto piacere, ci gratifica. Ora dobbiamo solo reagire, a partire dalla gara con il Ghiviborgo".