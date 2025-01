Gli avversari/2. Il tecnico Rigucci:: "Il gruppo è giovane. C’è da lavorare»

Si tiene stretta la prestazione dei suoi ragazzi, il tecnico del Montevarchi, Atos Rigucci. "Una squadra giovane qualcosa, nei momenti di difficoltà, può pagare – dice –. Dopo 25 minuti giocati molto bene, invece di fare le cose giuste, ci siamo un po’ demoralizzati. Abbiamo pagato caro l’errore di un ragazzo che poi ha disputato una grande partita e che anche nelle due precedenti aveva fatto benissimo. C’è da lavorare, dobbiamo essere più squadra, ma un gruppo giovane ha bisogno di un percorso di crescita".

"Mister Magrini cambia spesso formazione – aggiunge –: ha a disposizione giocatori forti, è intelligente e bravo abbastanza da dare spazio a tutti. Ho visto un Siena concreto, un Siena che ha sfruttato al meglio quelle che potevano essere le occasioni. E’ vero, noi abbiamo sbagliato, ma il gol è stata anche una bella azione da parte degli attaccanti bianconeri. Alla fine un pareggio poteva essere anche giusto: c’è stato un salvataggio sulla linea e non ho visto questo grandissimo gap. Ma alla fine conta il risultato. Noi ci lecchiamo le ferite, tenendoci stretta una prestazione importante, contro una squadra forte che non ci ha però messo lì. Il Siena ha un girone intero davanti per raggiungere posizioni importanti".