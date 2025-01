Gli azzurri completano la giornata affrontando nel pomeriggio i gialloblù al Fedini. Sangio non sbagliare: Bonura riparte dal Figline

Con tutte le intenzioni di dare seguito al buon finale di 2024, La Sangiovannese parte con i migliori propositi in questo nuovo anno affrontando allo stadio Fedini il Figline nel posticipo del giorno d’Epifania. La squadra di Bonura è reduce da tre risultati utili consecutivi, cinque punti incamerati e non prende gol da oltre 330’.

Ma il girone di ritorno, si sa, è pieno di insidie e difatti lo stesso tecnico azzurro mette in guardia i suoi circa la pericolosità della partita odierna per la forza di un Figline che, aldilà di qualche infortunio, ha forse raccolto meno per quanto seminato nel corso della prima parte di campionato: "Quando si ritorna in campo dopo la sosta natalizia - afferma l’allenatore sangiovannese - sono sempre partite tranello perché nascondono molte più insidie di quanto si possa pensare.

Prende il via la parte più decisiva di tutta l’intera stagione, dove non sarà più possibile avere prove di appello soprattutto quando affronti, come in questo caso, una diretta concorrente. Potrebbe essere per noi la prova della maturità, non mi fido affatto sia di qualche infortunio che della classifica occupata dai nostri avversari perché, per quanto ho potuto vedere dai filmati in mio possesso, il Figline ha raccolto meno rispetto a quanto prodotto fino a oggi".

"È una squadra della quale ho la massima stima e che sarà molto difficile battere proprio perché, alla luce di una graduatoria non di certo tranquilla, verranno qui da noi con l’intento di fare la partita come peraltro è nel loro Dna" conclude l’allenatore Bonura.

Sempre l’allenatore azzurro può comunque sorridere perché, praticamente dalla prima volta dall’inizio della stagione, se si esclude Della Spoletina squalificato, avrà tutti gli effettivi a sua disposizione compresi anche i lungodegenti Gianassi e Nieri. Abbondanza nelle scelte quindi, in quello che sarà l’ormai consueto 3-5-2 che vedrà di sicuro qualche variazione rispetto all’undici sceso in campo prima della sosta in casa del Terranuova Traiana.

Così in campo (ore 14.30)

SANGIOVANNESE (3-5-2): Patata; Fumanti, Chelli, Santeramo; Pertica, Pardera, Nannini, Romanelli, Bargellini; Rotondo, Bocci. All. Bonura.

FIGLINE (3-5-2): Pagnini; Francalanci, Nobile, Simonti; Ciraudo, Borghi, Torrini, Milli, Zellini; Bruni, Gozzerini. All. Brachi.

Arbitro: Aureliano di Rossano.

Massimo Bagiardi