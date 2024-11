Gli azzurri in serie positiva. La Sangio ha cambiato marcia. Bonura: "Vittoria che vale doppio»

È una vittoria pesantissima quella che la Sangiovannese ha ottenuto domenica a Poggibonsi. Sotto di una rete dopo 19’ e con altri errori sottoporta dei locali più volte vicini al raddoppio, dal gol di Santeramo che ha chiuso il primo tempo in parità è nata un’altra partita, più equilibrata nella ripresa dove la marcatura di Rotondo ha consegnato un successo che vale oro per morale e classifica. Sono i primi punti conquistati lontano dal Fedini, perlopiù ottenuti in rimonta cosa piuttosto inusuale per il Marzocco che spesso e volentieri, una volta trovatosi in svantaggio, non è quasi mai riuscito a ribaltare la situazione. Anche per questo, Marco Bonura è davvero soddisfatto. "Nella prima mezzora non siamo pervenuti, ho cercato di spronare a più riprese il gruppo ma sembravamo fermi, mosci e non è un caso che il Poggibonsi oltre alla rete del vantaggio ha rischiato, più volte, di raddoppiare. Il gol di Santeramo ha totalmente svoltato la giornata, abbiamo riacquisito il morale. Nella ripresa siamo stati ben altra squadra in campo col gol del vantaggio e la grande parata di Patata che ci ha permesso di portare a casa tre punti fondamentali. Sono anche onesto nel dire che se fosse arrivato il pareggio per quanto fatto dal Poggibonsi, nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo ma mi guardo anche alle spalle, ai tanti punti che abbiamo gettato, e credo che la vittoria sia senz’altro meritata. Farla, poi, in rimonta su di un campo difficile come Poggibonsi assume valore doppio". All’orizzonte, ora, c’è la partita di domenica al Fedini contro la vice capolista Seravezza che sta passando un momento di grazia. Ci sarà sicuramente un’assenza molto pesante come quella del centrocampista Sabattini, che ha collezionato la sua quinta ammonizione stagionale e scatterà in automatico la squalifica. Una perdita di non poco conto considerato l’ottimo apporto fin qui dato alla causa da parte dell’ex livornese.

Massimo Bagiardi