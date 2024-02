Gli ex. Morgia a Lucca. Iachini e Paci per Bari e Pro Sesto L'ex allenatore della Robur Massimo Morgia è emozionato per far parte della Lucchese come coordinatore tecnico del settore giovanile. Altri ex giocatori del Siena hanno trovato nuove sistemazioni, come Beppe Iachini al Bari e Massimo Paci alla Pro Sesto. Alcuni giocatori si sono trasferiti in altre squadre toscane.