Gli scenari. Subito caccia al sostituto. Ecco i primi nomi

L’ufficialità dell’esonero di Alessandro Agostini, diventato inevitabile dopo questo ko di Carpi, è arrivato sulle pagine sociale della società: "US Città di Pontedera comunica di aver sollevato Alessandro Agostini dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata ed il lavoro svolto nel corso di questi mesi, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera. La società granata ringrazia anche l’allenatore in seconda Vincenzo Sgambato per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra". Sono state queste le parole usate dal club, che a partita conclusa ha indetto il silenzio-stampa, per una decisione che apre la corsa al toto-sostituto. Ieri al Cabassi erano in tribuna (ufficialmente come semplici spettatori) Leonardo Colucci, lo scorso anno alla Spal dove era subentrato e poi è stato esonerato dopo 19 giornate (2 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte), e Alessandro Calori, che ha allenato la Ternana nel 2019 (ha durato solo 5 partite) prima di passare alle giovanili della Lazio.

Il profilo sul quale lavorerà la società dovrebbe essere (usiamo il condizionale perché ovviamente in questi casi nessuno diventa più contattabile) quello di un tecnico esperto della categoria, e un nome che potrebbe piacere corrisponde ad Alessandro dal Canto, che l’anno scorso venne esonerato dalla Carrarese (poi promossa in B) nonostante la terza posizione in classifica. Va anche detto che Dal Canto in Serie C ha sempre allenato in piazze ambiziose, Arezzo, Siena, Livorno, Viterbo, e, appunto Carrara, per cui bisognerebbe capire la sua disponibilità a venire a Pontedera.

Non è da escludere però che la società scelga il nuovo nome con la necessaria calma per non correre il rischio di sbagliare, tanto che sabato contro la Torres (come durante gli allenamenti settimanali) la squadra potrebbe essere guidata da Daniele Zini, già nello staff tecnico. Stefano Lemmi