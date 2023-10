Gli spogliatoi. Bonuccelli amareggiato: "Commessi tanti errori»

Il peggior Grifone della stagione. Anche il tecnico biancorosso Vitaliano Bonuccelli a fine gara ha fatto fatica ad analizzare la prestazione della sua squadra. Molle, compassata, mai vincente nei duelli. "Abbiamo trovato una squadra organizzata, che ha fatto la propria partita. I demeriti sono tutti nostri, abbiamo sbagliato nella qualità, nei passaggi, nell’intensità. Devo capire se è un aspetto fisico e mentale – ha detto a fine incontro Bonuccelli -. Nelle settimane indietro c’era stato un segnale, ora dobbiamo capire, dobbiamo analizzare. Si era già visto nel secondo tempo a Gavorrano. Dobbiamo migliorare". Grosseto mai veramente pericoloso contro la Sangiovannese, poco brillante e con giocatori spesso sottotono. "Il Grosseto per le qualità che abbiamo abbiamo fatto troppo poco – ha aggiunto l’allenatore -. Loro facevano molta densità nel mezzo, noi siamo provati ad andare sugli esterni. Ma è venuta meno la qualità dei nostri attaccanti. Questa squadra – ed è un trend recente – subisca poco ma non tira mai. Dobbiamo valutare se cambiare qualcosa anche sotto il profilo difensivo. Sulle seconde palle dobbiamo arrivarci, abbiamo perso troppi duelli, ed abbiamo peccato in grande in molte zone del campo. Spero non sia una questione di pressione della piazza, sennò abbiamo scelto i giocatori sbagliati".