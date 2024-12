Gli spogliatoi. Finalmente Marco Masi sorride: "Primo tempo di grande qualità»

Una grande prestazione, tante occasioni da rete e tre punti vitali in classifica. Il Follonica Gavorrano ha battuto il Poggibonsi, raggiungendolo anche in classifica, grazie ad una prestazione di tutto rispetto, dimenticando i problemi del mese scorso. "Il primo tempo è stato fatto di qualità, contro una squadra forte e organizzata – ha detto a fine gara Marco Masi -. Ci voleva una prestazione così, con un risultato che premia i ragazzi per quello che stanno facendo. Stiamo ritrovando le nostre caratteristiche, ovvero di lavorare di squadra. Era quello che andavamo cercando e stiamo ritrovando. I ragazzi in avanti si integrano bene, hanno creato buone trame. Dobbiamo ritrovare quello che ci aveva contraddistinto lo scorso anno: non risparmiarsi, pensare al noi e non all’io; non è passata la burrasca ma siamo sulla strada per tempi migliori". La squadra sta ritrovando anche gli infortunati. C’è stato il rientro di Masini e il ritorno in panchina di Pignat. Ma secondo l’allenatore dei minerari c’è ancora molta strada da fare. "Pignat è tornato con noi ma ancora non è in condizione – ha aggiunto Masi -. Masini è molto importante e è rientrato dopo tanti anni".Ora ci sarà l’anticipo di sabato col Seravezza. "Dobbiamo ritrovarci, aspettiamo il Seravezza che sarà una sfida importante e dopo le vacanze ripartiremo col Livorno a gennaio. La strada per risolvere i nostri problemi è ancora lunga, ma questa è quella da percorrere. Nelle ultime sei partite tra coppa e campionato ne abbiamo persa una".