Gli spogliatoi. Il presidente Balloni mastica amaro per il ko: "Una partita strana»

Una batosta che ridimensiona forse i sogni del Follonica Gavorrano. Anche se la sconfitta della Pianese col Grosseto ha lasciato intatto il divario tra amitini e minerari. Il ko di Poggibonsi però potrebbe avere ripercussioni sulla formazione biancorossoblù. "E’ stata una partita strana, perché nel primo tempo abbiamo avuto due palle gol clamorose con Regoli che il portiere è riuscito a parare - ha detto a fine incontro il presidente Paolo Balloni -. Mentre all’ultimo secondo della prima frazione è arrivato il loro vantaggio. Alla ripartenza abbiamo preso il secondo gol, anche se siamo riusciti a reagire con la rete di Dierna. Nel nostro miglior momento il Poggibonsi è salito in cattedra e ha trovato i due gol che hanno chiuso il match". Episodi che hanno condannato un Follonica Gavorrano troppo disunito e che adesso dovrà ricaricare le batterie in vista della prossima sfida di campionato. "Se però analizziamo la gara - ha aggiunto Balloni - soprattutto nel primo tempo, eravamo in partita e abbiamo sfiorato il gol. Dopo il 4-1 poi siamo riusciti a fare poco, nella ripresa il Poggibonsi voleva vincere a tutti i costi e non siamo riusciti a contenerlo. Adesso abbiamo tutta la settimana per recuperare dalla sconfitta, con il Trestina vogliamo subito tornare a fare una grande partita".