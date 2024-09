Gli spogliatoi. Masi è contento: "Abbiamo avuto risposte positive»

Cinque punti in tre gare per il Follonica Gavorrano che chiude la settimana difficile, con tre gare in 7 giorni, con una bella vittoria. Anche se preoccupa la caviglia di Talla Souare, infortunatosi dopo pochi minuti dall’inizio della partita. "Avevamo paura della fatica ed è stata una paura fondata. Eravamo stanchi nel finale – ha detto a fine incontro mister Marco Masi -. Però c’è stata volontà e voglia di fare ed abbiamo sopperito alla stanchezza. Non è tanto le tre partite di fila, ma i ragazzi hanno portato in fondo il trittico. L’unica preoccupazione è l’infortunio di Talla, sperando che non sia niente di grave. Abbiamo gestito il minutaggio di alcuni giocatori. Zini e Pino erano sfinito col Livorno e li abbiamo un po’ preservati, facendoli entrare a gara in corso. Hanno fatto una partita importante. Le risposte sono positive finora". Soddisfatta anche la proprietà dei minerari. "E’stata una bella partita seppur abbiamo iniziato il torneo in ritardo. Era importante il risultato prima della prestazione – ha aggiunto il vice presidente Lorenzo Mansi -. Ma dobbiamo fare meglio sotto l’aspetto della concentrazione. Dobbiamo mettere maggiore cattiveria, abbiamo cambiato tanto in rosa. Le nostre pretese non possono essere maggiori al momento. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare più in alto possibile. Quest’anno è un girone complicato, perché capire chi arriverà dove è difficile. Ne ho parlato anche con il mister prima della partita. Al momento c’è una classifica particolare, dove forse non sono rispescciati i valori delle rose al momento".