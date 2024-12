Gli spogliatoi. Masi è soddisfatto dei suoi: "Vinta una partita sporca. Siamo sulla strada giusta»

Tre punti pesantissimi, utili per la classifica e per il morale. Mister Marco Masi dopo il successo di Orvieto è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, bravi a saper soffrire nei momenti topici. "Una partita sporca su un campo difficile e pesante. Nella ripresa è anche subentrata tanta stanchezza, ma ci siamo difesi con ordine anche se troppo bassi. Abbiamo accusato fisicamente dopo la gara di mercoledì come era logico che fosse, abbiamo tanti giocatori che stanno facendo tre partite a settimana. Quando è così bisogna mettere in preventivo che si deve pagare qualcosa, l’importante è che rimanga la lucidità per difenderci con ordine. Per noi ogni risultato è importante, bisogna riprendere fiducia per uscire fuori da questo periodo. Abbiamo fatto un’altra partita di gruppo come abbiamo fatto a Ghiviborgo e mercoledì con il Livorno. Tutti insieme, soffrendo per i compagni, quindi tiriamo fuori cose positive. Bramante è arrivato venerdì e lo abbiamo buttato dentro, deve trovare la condizione, ma possiamo lavorare con tranquillità per fargli trovare una condizione ottimale. Comunque abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, ma con ordine e tutti insieme, facendo ognuno una corsa in più per il compagno. La strada è questa come è nel nostro Dna, lavorando tutti insieme. Adesso stiamo ritrovando la strada e dobbiamo continuare a insistere".