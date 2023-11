Gli spogliatoi. Masi: ‘Una vittoria non scontata. Ora andiamo a Livorno senza paura’

Risultato netto e partita mai in discussione. Il Follonica Gavorrano dopo il successo con il Cenaia è atteso domenica dal Livorno per un trittico di gare importanti in questi sette giorni. Ma intanto i biancorossoblù si godono la prestazione casalinga che è valsa la terza vittoria di fila. "Nel calcio di scontato non c’è mai niente – ha spiegato ieri a fine partita Marco Masi –. L’abbiamo approcciata bene. Siamo stati concentrati e attenti. Abbiamo segnato subito due reti. Dopo il doppio vantaggio un po’ di superficialità in alcuni momenti. Ma l’abbiamo interpretata come dovevamo. Poteva essere una gara trabocchetto, perché ci davano per favoriti".

Unica nota negativa l’infortunio di Lo Sicco dopo pochi minuti dal rientro."Si è riacutizzato l’infortunio – prosegue Masi – volevamo fargli giocare 50 minuti per rimetterlo in condizione. Adesso va valutato meglio per capire che problema ha". E domenica il Follonica Gavorrano sarà impegnato sul campo del Livorno. "Sarà una bella gara da affrontare, ci attende una nutrita presenza di pubblico, andiamo là per fare quello che sappiamo – prosegue Masi –. Il Livorno cercherà di vincerla, come cercheremo di vincerla. Andremo a prenderli, senza paura. Vogliamo ottenere il massimo che possiamo. La mia squadra è consapevole che possiamo andare a metterli in difficoltà. Giocheremo senza paure e senza remore. Questa sfida cade in un momento in cui stiamo bene mentalmente. Chi gioca risponde presente. Possiamo fare scelte importanti. Origlio ha dato una risposta importante, ed è stato il migliore. Il gruppo è di valore e sano. Anche Brunetti ha risposto bene".