Gli spogliatoi. "Squadra tosta, abbiamo faticato. Il rigore ha complicato la gara»

"Il Forlì è la prima squadra che ci ha messo davvero in difficoltà, dimostrando tutto il suo valore in ogni zona del campo". Non cerca scuse Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata dai suoi ragazzi al "Torrini" di Sesto Fiorentino. "Abbiamo fatto fatica contro una squadra che ha qualità fisiche, buon ritmo e ottime qualità tecniche individuali e collettive – insiste il tecnico pratese -. Non siamo mai riusciti a vincere un duello, un uno contro uno. Poi è chiaro che gli episodi spostano sempre gli equilibri in una partita e contro il Forlì non hanno girato in nostro favore. Il rigore contro nei primi minuti ha complicato la gara, ma subito dopo avevamo avuto alcuni guizzi, in particolare con Falteri e Kouassi, e se il tiro invece di colpire la traversa si fosse infilato nel sette forse avremmo visto una partita diversa". Insomma non è proprio tutto da buttare, anche se la giornata è di quelle da dimenticare in fretta ed è evidente il divario fra le squadre, come il Forlì, che lotteranno nella parte medio-alta della classifica e la Zenith Prato, che invece ha chiaro l’obiettivo salvezza: "Sono in parte contento perché la squadra ha reagito dopo lo svantaggio iniziale – conclude Settesoldi -. Purtroppo il gol preso su calcio piazzato alla fine del primo tempo ci ha tagliato le gambe e cambiando tatticamente qualcosa nel secondo tempo non siamo riusciti a riaprire la partita. Nessun dramma, testa bassa e lavorare".

L.M.