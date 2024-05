Gli spogliatoi. Vetrini: ‘La vittoria è dedicata al patron Lamioni’

"Questa vittoria la dedico al patron Gianni Lamioni. Il Progetto Grosseto va avanti e deve ripartire dall’entusiasmo che abbiam visto stasera allo stadio Zecchini. Ringrazio tutti i settori ma in modo particolare la Curva Nord e noi siamo felici perché abbiamo visto uno stadio con 1600 presenze e tutti felici". Il direttore generale Filippo Vetrini al termine della vittoria contro il Tau si presenta in sala stampa molto contento per il percorso compiuto dal Grifone dopo l’esonero di mister Bonuccelli. A proposito, il dg biancorosso riconosce ancora una volta l’errore commesso nell’esonero ritardato. "Con la media punti conquistata dalla squadra con l’arrivo di Malotti – precisa Vetrini – il Grifone avrebbe vinto il girone e dopo la Pianese siamo stati noi la squadra più forte e per il futuro non sarà facile migliorare questa squadra. Noi siamo pronti per eventuali ripescaggi qualora si presentasse l’opportunità". Sul futuro di Malotti il dg Vetrini ancora una volta è chiaro. "Dovete chiederlo a lui. La nostra posizione è chiara". "Questa era la squadra che volevamo fin dall’estate – sottolinea il presidente Antonio Fiorini – e inoltre ci è mancata anche un pizzico di fortuna. Un pensiero va al compianto Paolone".