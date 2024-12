Gli spogliatoi. Vetrini: "Ora nessuno ci snobba più». Consonni: "Stiamo facendo cose importanti»

Nono risultato utile consecutivo, secondo posto in classifica a cinque punti dalla capolista: questo il regalo di Natale "casalingo" che il Grosseto di mister Consonni ha fatto ai mille spettatori presenti ieri allo stadio "Zecchini" che si sono divertiti, almeno nel primo tempo, ad assistere alla vittoria dei biancorossi a scapito del Ghiviborgo". Dopo lo sciagurato inizio di campionato ora non ci possiamo più fermare - ha esordito il direttore generale Filippo Vetrini nel dopo gara - ma dobbiamo andare avanti così senza guardare la classifica e giocare con leggerezza perchè il difficile inizia adesso a cominciare dal derby di domenica a Siena. Ora nessuno snobba più il Grosseto e tutti lo rispettano: impensabile pensando soltanto a due mesi fa". "Tornando alla gara di oggi contro un avversario che aveva vinto cinque gare nelle ultime sette trasferte posso dire un primo tempo eccellente e un po’ di rilassamento nella ripresa: complessivamente molto bene". Soddisfatto Vetrini così come l’allenatore biancorossi Luigi Consonni. "Vittoria meritata sottolinea mister Luigi Consonni che un po’ guarda la classifica - con questi ragazzi fantastici che stanno facendo qualcosa di importante grazie ai sacrifici e al lavoro durante la settimana. Abbiamo preparato la partita in maniera diversa: è andata bene. Avanti così pensando soltanto a noi stessi". Su Riccobono. "Ho avuto un confronto con il giocatore - precisa il tecnico - e lui ha fatto richiesta di andare via. Se rimane sono contento, ma se c’è la possibilità per un’altra soluzione….". Per il Ghiviborgo nessuno si è presentato in sala stampa-.

P.P.