Gol di Centonze e Biolcati. Comacchiese a segno

Anzolavino

1

Comacchiese

2

ANZOLAVINO: Gagliardi, Naini, Vallasciani (10’ st Martino), Kaba, Migliacci, Benuzzi (32’ st Cosenza), Capizzi (15’ st Venturioli), Ezechia (21’ st Ruffini), Cassano, Scalise, Gardini (17’ st Colace). A disposizione: Batista, Violi, Ahumada. All.: Lanfranchi.

COMACCHIESE: Farinelli, Fantinuoli, Rizzo, De Angelis, Alberi, Folegatti, Biolcati (34’ st Angelini), Neffati, Tedeschi (25’ st De Giorgi), Marongiu, K. Centonze (47’ st Marcolini). A disposizione: Fogli, Grassi, Bushi, M. Centonze, Fantini, Cavallieri. All.: Bresciani.

Arbitro: Tronchini di Parma.

Reti: 15’ pt K. Centonze (C), 30’ pt Ezechia (A), 11’ st Biolcati (C).

Note: ammoniti: Ezechia (A), K. Centonze (C).

La Comacchiese espugna Anzola dell’Emilia per 1-2 ed ora si trova al quarto posto solitario in classifica.Dopo un avvio equilibrato, i ferraresi di mister Bresciani sbloccano il risultato al quarto d’ora di gioco grazie a Kevin Centonze che, dopo aver raccolto un traversone dalla sinistra, in diagonale trafiggeva l’incolpevole Gagliardi.

Alla mezz’ora l’Anzolavino raggiunge la parità al termine di una bella azione sulla sinistra, cross che attraversa tutta l’area avversaria con la sfera che giunge ad Ezechia che, da pochi passi, infila la palla in fondo alla rete. Al 47’ del primo tempo grande occasione per i padroni di casa con Capizzi che, solo davanti a Farinelli, manda clamorosamente la sfera a lato.

All’11’ st la Comacchiese, nell’unica vera occasione da gol avuta nella seconda frazione di gioco, realizza il gol vittoria con un forte diagonale di Biolcati che non lascia scampo a Gagliardi.

I padroni di casa hanno cercato in tutti i modi di agguantare il pareggio, lanciando molti palloni nell’area dei ferraresi, ma senza mai creare veri pericoli a Farinelli.

Come detto in precedenza, questo risultato permette agli uomini di Bresciani di rilanciarsi in classifica, entrando prepotentemente in zona play off.

La rincorsa al primo posto non sarà sicuramente semplice visto la marcia dell’Osteria Grande che, ad oggi, sta attuando la prima vera fuga di questo campionato, ancora lungo e che non può assolutamente escludere ancora un rientro nei giochi che contano della compagine ferrarese.