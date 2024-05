Gol vittoria di Guerrucci. La Cuoiopelli è seconda

MONTESPERTOLI

0

CUOIOPELLI

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Conti, Corradi, Trapassi, Calonaci, Fiaschi, Mosti Falconi, Anichini, Cioni, Maltomini, Cremonini; a disposizione Onori, Marconi, Focardi Olmi, Pecci, Chini, Leoncini, Falconi, Marchi, Lotti. Allenatore Gianluigi Sarti.

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti, Guerrucci, Viola, Nardo, Lici (73’ Goh N’Cede), Razzauti (59’ Regoli), Costanzo, Pepa (59’ Fantini), Benericetti, Bianchi; a disposizione Brogi, Innocenti, Taverni, Degl’Innocenti, Lucaccini, Mammarella. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Niccolo Rinaldi di Empoli (assistenti Aldi del Valdarno e Di Spigno di Livorno).

Marcatore: 59’ Guerrucci.

Note: Mosti Falconi e Cioni del Montespertoli, Goretti, Razzauti e Benericetti della Cuoiopelli.

MONTESPERTOLI – La Cuoiopelli vince a Montespertoli, con un gol di Guerrucci quando mancavano pochi secondi all’ora di gioco, mette al sicuro il secondo posto e giocherà la semifinale play off contro il River Pieve domenica al Masini. Ancora seconda la Cuoio... per il secondo anno consecutivo. Alla società di Santa Croce non è riuscito mantenere il ritmo per strappare il biglietto per la serie D nonostante le ambizioni di inizio stagione. Gli infortuni e un calo fisico e mentale nel momento più importante della stagione sono stati fatali per il primo posto dei biancorossi. Detto questo l’allenatore Roberto Falivena (nella foto) e tutta la squadra meritano un plauso per come hanno portato a termine la stagione, finita con la vittoria a Montespertoli grazie a Guerrucci che al volo ha ribattuto in porta una conclusione di Viola respinta dal palo. Ora via ai play off. La Cuoiopelli giocherà la semifinale in casa grazie al miglior piazzamento. AI biancorossi, quindi, domenica contro il River Pieve basterà pareggiare (al termine dei supplementari) per staccare il via libera per la finale dei play off del girone A di Eccellenza contro la vincente tra Camaiore e Zenith Prato. Domenica rientreranno Passerotti e Lucaccini.